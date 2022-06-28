Скопье, 28 июня, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 28 июня заявил, что в МИД страны не получили приемлемых предложений по диалогу с Болгарией.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик ранее в ходе пресс-конференции в Брюсселе 23 июня подчеркнул, что в Северной Македонии не пойдут на уступки по вопросам о языке и истории македонского народа.

В Болгарии тем не менее 60% населения не одобряет даже компромиссное предложение французского президента Эммануэля Макрона, неприемлемое для македонцев. Несмотря на это, парламент Болгарии уже одобрил предложение о снятии вето на французских условиях.