Специа, Италия, , 22:51 — REGNUM Сегодня, 28 июня, на официальном сайте «Специи» было объявлено об уходе 39-летнего итальянского специалиста Тиагу Мотты с поста главного тренера основной команды. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Тиагу Мотта занимал должность наставника «Специи» в течение одного сезона. Ранее сообщалось, что Мотту на этом посте сменит Лука Готти, ранее работавший в «Удинезе».

По итогам прошедшего сезона «Специя», одержав десять побед, потерпев двадцать два поражения и набрав тридцать шесть очков, заняла шестнадцатую позицию в турнирной таблице итальянской Серии А 2021/22.