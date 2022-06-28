Нижний Новгород, , 22:46 — REGNUM Росавиация продлила до 6 июля режим ограничения полетов из Нижнего Новгорода в одиннадцать городов на юге России. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Аэропорт «Стригино» (имени Чкалова) в Нижнем Новгороде Андрей Репин

Отметим, что запрет на пассажирские авиаперевозки в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты длится уже четыре месяца из-за происходящих на Украине событий.

Вместе с тем все желающие могут попасть в эти города из аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, воспользовавшись наземным транспортом.