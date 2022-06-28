Приштина, Сербия, 28 июня, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 28 июня совместно с главой министерства внутренних дел Косово Джелялем Свечлей провел встречу с послами стран Большой пятерки — Великобритания, Франция, Германия, США и Италия — и представителем ЕС в Косово.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темами встречи стали диалог между Сербией и Косово и текущая политическая ситуация.

Стороны обсудили сербско-косовское соглашение по автомобильным номерам, которое истекло 21 апреля 2022 года и предложение Косово по дальнейшему урегулированию этого вопроса. Другой темой обсуждения стало приложение к Брюссельским соглашениям об энергоснабжении севера Косово.