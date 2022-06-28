Лондон, 28 июня, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» близок к подписанию 25-летнего нападающего «Лидс Юнайтед» и сборной Бразилии Рафиньи за 55 миллионов фунтов. Отмечается, что руководство «Лидс Юнайтед» устраивает такое предложение.

Pixabay.com «Челси»

Ранее сообщалось, что в услугах Рафиньи также заинтересована каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Рафинья принял участие в 35 турах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также бразилец получил семь желтых карточек.

Рафинья выступает за «Лидс Юнайтед» с 5 октября 2020 года после перехода из французского «Ренна» за 18,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.