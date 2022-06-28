Бишкек, 28 июня, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Проект строительства железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан» является уникальным и требует особого приоритета. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на правительственном совещании сегодня, 28 июня.

Pixabay.com Железная дорога

По словам министра транспорта и коммуникаций Эркинбека Осоева, стратегическая железнодорожная магистраль будет проложена по маршруту Торугарт — Макмал — Джалал-Абад.

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«Разработка технико-экономического обоснования проекта завершится в декабре текущего года», — подчеркнул высокопоставленный киргизский чиновник.

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