Манчестер, Великобритания, , 22:40 — REGNUM 22-летний фланговый атакующий защитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Тайрелл Маласия станет игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб перехватил футболиста у «Лиона» в последний момент, предложив 15+2 миллиона евро за трансфер. Об этом 28 июня сообщило издание The Athletic.

На данный момент трансферная стоимость Тайрелла Маласии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Фейеноордом» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Тайрелл Маласия принял участие в 49-ти матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Также латераль получил девять желтых карточек.