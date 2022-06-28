Рим, 28 июня, 2022, 22:45 — ИА Регнум. В Италии 28 июня отчитались о проведении операции Hermano. Операцию провели карабинеры провинции Калабриа под руководством управления по борьбе с наркомафией Реггио.

УМВД по Костромской области Наркотик

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, операция проводилась на территории Милана, Пармы, Вероны и Вичензы. В результате были арестованы 19 человек. Из них семь находятся в КПЗ, еще 12 — под домашним арестом.

Руководитель разгромленной группировки, Кармело Бонфиглио, поддерживал контакты с албанской и испанской наркомафией, а также перуанцами, предоставлявшими особо дорогой наркотик.