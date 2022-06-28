Ижевск, 28 июня, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Общественный штаб по наблюдению за выборами при Общественной палате Удмуртии будет работать в процессе голосования на выборах главы и депутатов Госсовета республики. В штаб вошли активисты некоммерческих организаций, политологи, электоральные юристы и представители ассоциации Независимого общественного мониторинга, сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Наблюдатели

«В этом году мы задействуем порядка 6 тыс. человек по всей Удмуртии. Также будет создан специальный ситуационный центр, куда смогут обращаться с замечаниями и предложениями во время выборов, заработает горячая линия», — отметил глава штаба, зампред Общественной палаты Степан Чирков.

Будут сформированы выездные группы, которые в ходе голосования будут выезжать на избирательные участки, где есть спорные моменты или обращения граждан. В случае подтверждения нарушений данные будут переданы в Центризбирком Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Удмуртии и депутатов Государственного совета будут проходить 9, 10 и 11 сентября. Такое решение принял Центризбирком республики. Решение принято «в целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан».

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