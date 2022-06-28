Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Стриминговый сервис HBO Max выпустил тизер третьего сезона мультсериала «Харли Квинн». Об этом сообщил портал «Канобу» 28 июня.

Мультсериал «Харли Квинн» Кадр из тизера

В опубликованном ролике зрителям показывают ключевых персонажей предстоящего сезона — Харли Квинн, Ядовитого Плюща, Чато Сантану, Короля Акул, Бэтмена и Джокера. Премьера новых эпизодов шоу намечена на 28 июля 2022 года.

Напомним, премьера мультсериала «Харли Квинн» состоялась в ноябре 2019 года. Второй сезон шоу увидел свет спустя год.

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