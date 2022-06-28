28 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 23:07 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина об установлении 8 июля как Дня семьи, любви и верности в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Петр и Февронья Pravoslavie.ru

«Это наш исконный праздник дня влюбленных! Владимир Владимирович вернул древний праздник! Спасибо!» — написала Александра О.

Многие пользователи были рады президентскому указу. Граждане уверены, что такие праздники являются надёжной защитой от извращённых западных ценностей.

«Отличная новость и решение! Мы должны развиваться в направлении семейных ценностей, противоположенных ценностям Запада!» — поделился своим мнением Роберт Л.

Семья (сс) TheVirtualDenise

Некоторые комментаторы считают, что в России и так уже много разного рода праздников, поэтому вводить новые — не самое правильное решение.

«День отца, День матери, Международный женский день, День защитника Отечества, День влюблённых, ещё пара каких-то семейных праздников. Теперь День семьи. Потом что? Будет День бабушки и День дедушки, а затем прабабушки и прадедушки?» — задаётся вопросом Ирина Р.

Часть людей завела спор на тему того, нужен ли в России праздничный день, посвящённый семейным ценностям.

«Что получается, до указа не было ни любви, ни семьи, ни верности? А чтобы праздновать это нужен специальный день?» — интересуется Инга Б.

«Так 8 июля и так ведь был Днём семьи, любви и верности. Ну, в смысле и до указа он уже существовал, просто не на государственном уровне», — написала Аня Е.

Ряд пользователей указывает на то, что долгое время российские власти не занимались проблемами семей в Российской Федерации, отчего демографическая ситуация обернулась для нашей страны демографической катастрофой.

«Видно, что государство озабочено вопросами семьи. Потому что семья — основа государства. Чем крепче российская семья, тем крепче вся Российская Федерация! Правильно сделал президент, что на государственном уровне показывает важность семьи», — считает Василий Т.

Нашлись и те, кто уверены, что множество граждан и до подписания указа праздновали 8 июля как День семьи, любви и верности, но после подписи президента под этим документом таких людей станет больше.

«Есть семьи, которые с удовольствием отметят этот праздник. И таких семей много. Надо просто к этому стремиться и всё! Если нету семьи или не хотите, так это ваш выбор, а у кого-то есть. Такое счастье отметить праздник с семьёй!» — пишет Артём Ж.

«Свершилось! Прекрасный праздник. Я в этот день вышла замуж, кстати. Любовь — это исток всего самого тёплого. Именно поэтому она стоит в одном предложении с семьёй и верностью. Любите друг друга, свою страну и будьте любимы!» — обращается Жанна К.

День семьи, любви и верности Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 28 июня на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий 8 июля Днём семьи, любви и верности. Отмечается, что такое решение было принято в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.