Ливерпуль, Великобритания, 28 июня, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал уход 27-летнего флангового нападающего сборной Японии Такуми Минамино в «Монако».

PAUL ROBINSON Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

«Потрясающий профессионал, талант, идеальное отношение к делу, менталитет победителя. Мечта тренера, честно говоря», — заявил Клопп.

«Монако» объявил о переходе Минамино сегодня, 28 июня. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Соглашение японского нападающего с «монегасками» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Такуми Минамино принял участие в одиннадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.