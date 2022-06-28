Бишкек, , 22:25 — REGNUM «Бишкекводоканал» просит жителей и гостей столицы Киргизии рационально расходовать питьевую воду в связи с аномальной жарой. Об этом сообщает пресс-служба производственно-эксплуатационного управления.

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«Сегодня это стало весьма острой проблемой и может стать причиной беспрецедентного ее расхода. Но проблему можно сгладить, если выполнять правила водопользования в летний сезон», — утверждают в муниципальной организации.

Отметим, что летний период в этом году может быть рекордно жарким и превысить среднюю месячную температуру. Так, в ближайшие дни воздух в Бишкеке прогреется до 39 градусов по Цельсию.

«Перед тем как включать кран для полива, семь раз подумайте о других людях, которые могут лишиться воды для питья!!!», — эмоционально подчёркивают в «Бишкекводоканале».