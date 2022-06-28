Нижний Новгород, , 22:23 — REGNUM Еще два работающих в Нижегородской области предприятия оказались включены в санкционный перечень правительства США. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Под введённые властями США антироссийские санкции Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина и государственный научно-исследовательский институт «Кристалл».

Американское правительство распорядилось заморозить активы этих предприятий на территории Соединённых Штатов Америки.

Напомним, что после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины власти США ввели санкции против четырёх нижегородских предприятий — завода «Красное Сормово», авиастроительного завода «Сокол», государственного НИИ машиностроения имени Бахирева и Арзамасского научно-производственного предприятия «Темп-Авиа».

Отметим, что в санкционный список американских властей уже попали и свыше сотни российских компаний и 57 граждан России.