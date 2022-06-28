Вашингтон, 28 июня, 2022, 23:35 — ИА Регнум. В экранизации серии игр Fallout снимутся актёры Кайл Маклахлен, Селия Мендес-Джонс и Аарон Мотен. Об этом сообщило издание Variety 28 июня.

Fallout

В настоящий момент неизвестно, кого именно сыграют актёры, однако их кандидатуры уже утверждены. В фильме также появятся Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс.

Напомним, премьера сериала по Fallout намечена на 2023 год. Режиссёром первого эпизода шоу выступит Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»).