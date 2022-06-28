Бишкек, , 22:20 — REGNUM Правительству Киргизии не удалось обязать представителей малого и среднего бизнеса использовать кассовые аппараты, работающие в режиме онлайн. Об этом заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев в эфире «Биринчи радио».

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного чиновника, власти вынуждены пойти на уступки предпринимателям, которые регулярно митингуют против требования правительства об обязательном наличии онлайн-ККМ.

Глава ведомства отметил, что предприниматели будут в обязательном порядке ставить кассовые аппараты и платить двухпроцентный налог от оборота только в том случае, если их годовой оборот превысит 16 млн сомов (11 млн рублей).

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