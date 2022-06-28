Сургут, Югра, 28 июня, 2022, 22:18 — ИА Регнум. На кладбище Сургута (ХМАО) 28 июня проводились следственные действия. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

Http://www.gradkostroma.ru Кладбище

«Полиция проводит доследственную проверку. Какую-то подробную информацию в интересах следствия предоставить не можем», — сообщили изданию в полиции.

Ранее издание сообщало, что с наступлением тепла в Сургуте выросло число нелегальных предложений по обустройству могил (уборка, покраска ограждений, установка памятников), берут задаток на будущие работы, но обязательства не выполняют. Причём о новом виде мошенничества сообщал директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени на старинном Текутьевском кладбище неизвестные развесили на могилах десятки женских разноцветных бюстгальтеров.