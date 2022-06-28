Херсон, 28 июня, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования нанесли удар по Херсонщине тактическими ракетами «Точка-У», сообщает 28 июня телеграм-канал Каховской администрации.

VoidWanderer «Точка-У»

В результате убит ребёнок, ещё три человека получили ранения.

«Сегодня вечером преступный киевский режим выпустил четыре ракеты ОТРК «Точка-У» по н. п. Новая Каховка. Примечательно, что нацисты наносили удар исключительно по объектам гражданской и социальной инфраструктуры.

Благодаря российской ПВО все ракеты были уничтожены, но обломками ракет убит один ребенок, также три мирных жителя получили ранения», — указано в сообщении Каховской администрации.