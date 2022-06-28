Приштина, Сербия, 28 июня, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Продлившийся 18 дней тур премьер-министра Косово Альбина Курти по США обошелся бюджету Косово в 36 722 евро.

Arianit Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сам премьер-министр отказался от компенсации повседневных расходов и потратил 4279 евро на билеты, 4853 евро на проживание и еще 172 евро на другие расходы.

В отличие от Курти, глава его администрации Люан Далипи получил 1617 евро на повседневные расходы, 4770 евро — на проживание и 2984 евро — на билеты.

Что характерно, расходы фотографа Курти Патрика Доми превысили расходы Курти на 108 евро и составили 9413 евро.

Куда меньше оказались расходы трех советников Курти, которые за 18 дней потратили на билеты и размещение 8523 (все вместе).

Визит Курти был неофициальным и в Косово был оценен как неудачный из-за отсутствия встреч на высоком уровне.