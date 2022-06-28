Мадрид, , 22:22 — REGNUM Обещания не поддерживать считающиеся в Турции террористическими организации «Движение Гюлена», «Рабочая партия Курдистана» и «Отряды народной самообороны», дали Швеция и Финляндия.

НАТО за мир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эти обязательства закреплены в совместном меморандуме, подписанном в Мадриде 28 июня между Турцией, Финляндией и Швецией о вступлении европейских стран в НАТО.

Так, власти Швеции уже решили ужесточить с 1 июля закон о террористических преступлениях.

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