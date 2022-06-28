Шведы и финны обещают Турции не поддерживать курдов и «Движение Гюлена»
Мадрид, 28 июня, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Обещания не поддерживать считающиеся в Турции террористическими организации «Движение Гюлена», «Рабочая партия Курдистана» и «Отряды народной самообороны», дали Швеция и Финляндия.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО за мир
Эти обязательства закреплены в совместном меморандуме, подписанном в Мадриде 28 июня между Турцией, Финляндией и Швецией о вступлении европейских стран в НАТО.
Так, власти Швеции уже решили ужесточить с 1 июля закон о террористических преступлениях.