Москва, , 22:11 — REGNUM Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», московский ЦСКА заинтересован в подписании 25-летнего форварда португальского клуба «Витория Гимарайнш» и сборной Колумбии по футболу Оскара Эступиньяна.

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На данный момент трансферная стоимость колумбийского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро. Соглашение Эступиньяна с «Виторией Гимарайнш» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Оскар Эступиньян принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.