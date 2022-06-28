Нью-Дели, 28 июня, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате катастрофы вертолёта Sikorsky S-76 в Аравийском море у берегов Индии, сообщает 28 июня NDTV.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Песчаный берег Аравийского моря

Вертолет потерпел крушение во время посадки на буровую платформу индийской нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Corporation Limited, расположенной в 111 км от Мумбаи.

В момент крушения на борту вертолета было семь пассажиров и два члена экипажа. Все были спасены, но позднее четверо из них умерли в больнице.

Причины крушения пока не выяснены.