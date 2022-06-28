28 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о том, что чиновники в Белом доме всё больше сомневаются, что киевский режим сумеет вернуть утраченные территории.

Артур Савин, , 22:47 — REGNUM Информация телеканала CNN о том, что чиновники в Белом доме всё больше сомневаются, что киевский режим сумеет вернуть территории, утраченные после начала российской военной операции на Украине, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Заднюю включили! От ответственности всё равно не уйдёте! За гибель тысяч людей в ДНР и ЛНР вам всё равно придётся ответить, рано или поздно!» — обращается No F.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи пришли к выводу, что киевский режим не только не сможет отбить территории, освобождённые от нацистов российской армией, но и сам канет в Лету в скором времени.

«А кто-то что ли вообще ещё верит, что Украина сможет вернуть территории? Я вот искренне сейчас сомневаюсь в вероятности того, что Украина сохранит свою государственность», — пишет Алёна Ш.

«Регионы сами хотят свалить подальше от Украины. И никто не сможет им запретить это сделать. Если что, Россия поможет», — подметил Казимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинскому президенту нужно было слушать то, о чём его предупреждал российский.

«Президент России Владимир Путин предупреждал Зеленского, что Украина потеряет государственность. За каким лешим украинский президент, интересно, не поверил? Это же надо так в лужу-то сесть!» — удивляется Виталий Ч.

Часть людей полагает, что на Украине произойдёт сценарий, схожий с тем, которой случился в Афганистане, где американские союзники были брошены на произвол судьбы.

«Белый дом сольёт Украину так же, как и Афганистан. Вот увидите. Сейчас всё больше новостей будет мелькать о том, как США обвиняют Киев, что тот что-то сделал не так», — пишет Бронислав Т.

«Все уже сомневаются в Украине. Думаю, что НАТО и ЕС уже малясь пожалели, что вмешались во всю эту чушь», — предполагает Мирослав Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Киеву пора размышлять над тем, как он будет подписывать полную и безоговорочную капитуляцию.

«Белый дом прекрасно понимает, что победы киевскому режиму не видать и что пора бы прекращать этот кровавый цирк», — считает Станислав Т.

«Ну если даже Белый дом в этом сомневается, то чего оттягивать неизбежное? Пора Киеву смириться уже со своей участью и подписать капитуляцию», — призывает Емельян П.

Нашлись и те, кто уверены, что США не дадут Киеву так быстро пасть, поэтому и дальше будут пичкать Украину вооружением, чтобы максимально затянуть украинский конфликт.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Странно, что им самим, хоть и с надеждой на несбыточное, пришла такая мысль в голову. Хотя о чём это я, американцы прекрасно всё посчитали, ведь их задача — обескровить и вымотать Россию, и им глубоко плевать на украинцев. Поэтому те, оказываясь в котлах, не получают приказ на отступление, выматывая Россию. Запад и киевский неонацистский режим уничтожают украинцев, которые в потенциале могли бы стать частью Российской Федерации», — поделился своим мнением Котяра К.

Напомним, 28 июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на официальные лица в США о том, что чиновники в Белом доме всё больше сомневаются, что киевский режим сумеет вернуть территории, утраченные после начала российской военной операции на Украине.