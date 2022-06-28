Краснодар, , 22:08 — REGNUM Сегодня, 28 июня, футбольный клуб «Краснодар» в рамках товарищеской встречи одержал уверенную победу над «Ростовом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

ФК «Краснодар»

Забитыми мячами в составе «быков» отметились 22-летний атакующий полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян (15’ пенальти) и 19-летний российский нападающий Ираклий Манелов (60’).

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Сергей Бородин, Вячеслав Литвинов, Олег Исаенко, Григорий Жилкин, Александр Черников, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Алексей Ионов, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун.

«Ростов»: Егор Бабурин, Денис Терентьев, Данила Прохин, Александр Мухин, Игорь Калинин, Александр Селява, Даниил Уткин, Роман Тугарев, Хорен Байрамян, Артем Нтумба Муамба, Егор Голенков.