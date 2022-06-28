Минск, , 23:58 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала президента Украины Владимира Зеленского не переходить на русский язык при обращении к белорусам. Видео с этим призывом было размещено на YouTube-канале белорусского политика 28 июня.

Светлана Тихановская Tsikhanouskaya2020.by

«Наши народы сейчас поддерживают друг друга, и задача политиков помочь им в этом. Не разъединиться тогда, когда это поможет только врагу. Белорусы сделают всё возможное, чтобы помочь Украине. Нам не нужно ничего взамен, кроме уважения к нашему пути, уважения к нашему опыту и нашему праву быть собой — белорусами. Уважаемый президент Зеленский, вы сказали, что белорусы за украинцев, и это действительно так. Мы понимаем друг друга, как никогда раньше. Поэтому когда вы в следующий раз будете обращаться к белорусам, вы можете не переходить с украинского языка на русский», — сказала Тихановская.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении 26 июня обратился к белорусам и призвал их не идти воевать против Украины.