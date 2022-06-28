Брюссель, 28 июня 2022, 22:03 — REGNUM Турецкое руководство 28 июня согласилось принять Финляндию и Швецию в НАТО, сообщили в пресс-службе альянса.
Сейчас готовится церемония подписания соглашения между Турцией, Финляндией и Швецией. Также состоится пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Напомним, когда Финляндия и Швеция — до сих пор формально нейтральные страны — решили вступить в НАТО под предлогом неспокойной обстановки из-за Украины, Турция выступила противницей этих планов.
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