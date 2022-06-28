Тирана, 28 июня, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Албании Сали Бериша 28 июня в ходе встречи с представителями гражданского общества и «Фронтом за спасение Албании» обвинил премьер-министра Албании Эди Раму в том, что тот в ходе визита в Брюссель на саммит ЕС — Западные Балканы уделял Сербии больше внимания, чем Албании и Косово вместе взятым.

Antje Wildgrube Сали Бериша

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик обвинил правительство Рамы в том, что оно «своими решениями каждый день затягивает петлю на шее граждан нашей страны».

Сали Бериша «Это правительство ездит в Брюссель и говорит о Сербии в пять раз чаще, чем об Албании, при этом прекратив продвигать интересы Косово и упоминать его в положительном контексте».

Напомним, в период правления Эди Рамы Албания, Сербия и Северная Македония выступили с инициативой Open Balkan, к которой крайне настороженно относятся в Приштине.