Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Известные актёры Итан Хоук и Педро Паскаль сыграют в новом короткометражном фильме режиссёра Педро Альмодовара («Возвращение»). Об этом сообщил портал IndieWire 28 июня.

Итан Хоук Кадр из интервью для GQ

Предстоящая лента под названием «Странный образ жизни» расскажет о взаимодействии шерифа (Итан Хоук) и ковбоя (Педро Паскаль), живущих в разных частях огромной пустыни. Как признался сам Альмодовар, картина станет ответом «Горбатой горе» Энга Ли и будет длиться всего 30 минут.

Напомним, Педро Альмодовар прославился в конце 1980-х годов благодаря авторским комедийным мелодрамам. Всего режиссёр снял более 40 различных фильмов.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «13 жизней» с Вигго Мортенсеном получил первый трейлер