Вашингтон, 28 июня 2022, 21:53 — REGNUM Известные актёры Итан Хоук и Педро Паскаль сыграют в новом короткометражном фильме режиссёра Педро Альмодовара («Возвращение»). Об этом сообщил портал IndieWire 28 июня.

Итан Хоук
Итан Хоук
Кадр из интервью для GQ

Предстоящая лента под названием «Странный образ жизни» расскажет о взаимодействии шерифа (Итан Хоук) и ковбоя (Педро Паскаль), живущих в разных частях огромной пустыни. Как признался сам Альмодовар, картина станет ответом «Горбатой горе» Энга Ли и будет длиться всего 30 минут.

Напомним, Педро Альмодовар прославился в конце 1980-х годов благодаря авторским комедийным мелодрамам. Всего режиссёр снял более 40 различных фильмов.

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