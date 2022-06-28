Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 22:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге представили проект межрегионального туристического маршрута «Дорога из Арктики. По следам Петра Великого», который свяжет северную столицу с регионами Арктической зоны. Старт запланирован на 1 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.

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Туристический маршрут посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. Основными туристическими точками являются места, связанные с жизнью и деятельностью императора. Проект объединяет четыре региона Северо-Запада России.

«Маршрутные тематические точки будут связаны с деятельностью самодержца-реформатора, а основной упор решено сделать на знаменитой «Осударевой дороге», которая во времена Северной войны проходила по территориям современных Архангельской области и Республики Карелия. Она предназначалась для оперативной переброски войск и волока построенных фрегатов. Сам маршрут будет пролегать из Санкт-Петербурга до берегов Белого моря», — сообщила первый заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по делам АрктикиЕлена Асеева.

Директор ассоциации развития и освоения труднодоступных территорий «Русское вездеходное общество» Мария Юркина, отметила, что работа шла с 2020 года.

«Проект имеет мощную патриотическую составляющую и рассказывает о становлении России как великой морской державы. Туристы посетят Санкт-Петербург и Ленинградскую область, пересекут Карелию по меридиану и достигнут Соловецких островов», — рассказала она.

Руководитель представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Наталья Кадашова отметила, что жемчужиной края являются Соловки, в этом году исполняется 80 лет с момента создания школы соловецких юнг, которая в Великую Отечественную войну подготовила более четырех тысяч специалистов, необходимых советскому флоту. Каждый четвертый юнга погиб.

«На сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживают трое ветеранов — выпускников школы. И эта тема напрямую объединяет Поморье и северную столицу», — сказал она.

Отметим, что проект планируют сделать постоянным. На данный момент формируется график маршрута на 2022 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за первые шесть месяцев 2022 года Санкт-Петербург посетили 3,7 млн человек

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