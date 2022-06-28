Москва, 28 июня, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы осуществляют подготовку провокации, нацеленной на обвинение Вооруженных сил России в якобы применении химического оружия против мирного населения, сообщил 28 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он уточнил, что представители СБУ проводили подготовительные мероприятия в Одесской области.

«Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины «Приморский» (населенный пункт Курортный Одесской области) 18 июня 2022 г. прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами», — рассказал Мизинцев.

«Заранее предупреждаем «цивилизованный Запад», а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», — добавил он.