Шкодер, Албания, , 21:54 — REGNUM В Албании 28 июня произошло покушение. После обнаружения на улице подозрительного свертка полицейские организовали периметр безопасности вокруг объекта, после чего саперами был произведен управляемый взрыв.

Эльбасан, Албания Albinfo

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, происшествие зарегистрировано в городе Шкодра в квартале «Войо Куши».

В полиции подтвердили, что тротил был подложен под машину главы назначенной в мае 2022 года главой больничной системы страны Суиды Куки. Ранее она в течение года возглавляла горздрав.

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