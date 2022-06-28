Шкодер, Албания, 28 июня, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В Албании 28 июня произошло покушение. После обнаружения на улице подозрительного свертка полицейские организовали периметр безопасности вокруг объекта, после чего саперами был произведен управляемый взрыв.

Albinfo Эльбасан, Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, происшествие зарегистрировано в городе Шкодра в квартале «Войо Куши».

В полиции подтвердили, что тротил был подложен под машину главы назначенной в мае 2022 года главой больничной системы страны Суиды Куки. Ранее она в течение года возглавляла горздрав.