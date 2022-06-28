28 июня 2022 | Время чтения 3 мин

У многих патриотически настроенных граждан «Ельцин-центр» ассоциируется с пятой колонной, с теми, кто называет себя либералами. Этому поспособствовали скандалы, которых за почти семь лет его существования накопилось немало.

Александр Комаров, , 22:10 — REGNUM «Ельцин-центр» снова оказался в центре внимания. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопрос одного из депутатов регионального Заксобрания. «Ну что ж вы до Бориса Николаевича Ельцина-то докопались?» — выразил он недоумение. Из его слов следует, что он не поддерживает предложения закрыть «Ельцин-центр». Также он объяснил, зачем это учреждение сдаёт помещения в аренду для проведения различных мероприятий.

Ельцин-центр Иван Шилов © ИА REGNUM

Евгений Куйвашев Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ

«Сам «Ельцин-центр», чтобы окупить своё существование, сдаёт в аренду помещения, проводит мероприятия. Чем меньше он этих мероприятий будет проводить, тем нам больше придётся тратить денег из бюджета. Вы к этому готовы?» — спросил глава региона.

Эти слова активно обсуждают уральские и не только интернет-пользователи. «Выходит, чем меньше послы США, Германии, Великобритании, Франции и других недружественных стран будут проводить встреч с уральской молодёжью, тем тяжелее для бюджета. Чем реже будут приезжать в «Ельцин-центр» мировые ЛГБТ-активисты, тем сложнее бюджету. Чем меньше словарей «Гнить — это жить в России» продаст «Ельцин-центр» — тем хуже бюджету. Правда не совсем понятно, куда «Ельцин-центр» тратит 350.000.000 бюджетных рублей ежегодно», — иронично написал блогер-патриот Сергей Колясников в своём телеграм-канале.

К нему присоединились и некоторые другие пользователи интернета. «Сколько Родина стоит, Куйвашев? Может, продать, чтоб бюджет пополнить?» — иронизирует некий Валентин. А John пишет, что «Ельцин-центр» дешевле всего закрыть, а вместо него открыть завод, например, по производству дронов. О том, что закрыть его может быть лучше для бюджета, пишут и некоторые другие граждане.

«Потому и докопались, что Ельцин и его единомышленники приняли непосредственное участие в развале СССР, продаже за границу с молотка всего достояния Советского Союза. А нынешние его последователи продолжают разваливать Россию. Исказили всю историю в данном музее, воспитали поколение, ненавидящее собственную страну, это ли не предательство. Губернатор области неужели не понимает?!» — написала Ирина К.

«Губернатору надо поменять своего PR-специалиста, который ему голову морочит», — считает некая Елена. И добавляет, что Куйвашев — хороший хозяйственник и руководитель, но с публичными выступлениями беда. «Что ни скажет, всё не в ту степь)))», — полагает женщина.

​​​​​​​Некая Вероника тоже считает, что как губернатор Евгений Владимирович хороший. «Но патриотического стержня не хватает», — оценила его гражданка.

«Не всё в России измеряется деньгами, господин губернатор. Далеко не всё. Мы — не Америка и не Европа. Если Вам это не понятно, то Вы находитесь не на своём месте», — написал некий Егор.

Ещё один гражданин внёс конструктивное предложение. «Сделайте переориентацию мероприятий. Лучше там бы проводили исторические и патриотические мероприятия. Чем пропаганда словоблюдов и либерало-шизофреников», — предложил неравнодушный гражданин.

Илья и вовсе считает, что давно пора прекратить государственное финансирование «Ельцин-центра». «Пусть либералы содержат! Посмотрим, возьмутся ли!» — предлагает гражданин.

Заседание «народной трибуны» в «Ельцин-центре» Мария Шевченко © ИА REGNUM

По мнению других форумчан, разделивших это предложение, высвободившиеся средства есть куда направить. Например, на строительство метро. Или на то, чтобы сделать для пенсионеров бесплатный проезд в общественном транспорте.

Есть на форумах и много других комментариев, куда более резких. У многих патриотически настроенных граждан «Ельцин-центр» ассоциируется с пятой колонной, с теми, кто называет себя либералами. Этому поспособствовали скандалы, которых за почти семь лет его существования накопилось немало.

Думаю, есть шанс свести критику «Ельцин-центра» со стороны патриотического лагеря к минимуму. Закрывать его для этого не обязательно. Достаточно исключить любые возможности для продвижения с его помощью и на его площадках антироссийской идеологии и чуждых России ценностей и сделать упор на исторические и патриотические мероприятия.