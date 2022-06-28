Днепропетровск, Украина, , 21:50 — REGNUM Информация, распространённая главой украинского города Днепропетровска Борисом Филатовым о том, что российские военные 28 июня якобы нанесли удар по станции техобслуживания «Автодизель», является фейком, сообщает телеграм-канал «Война с фейками».

Владимир Бауэр. Информационное вранье (фрагмент). 2015 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Правда заключается в том, что удар военные нанесли по «Днепротяжмашу», а сервис находится рядом с заводом. Предположительно, завод может использоваться в военных целях, с учётом действующего на Украине военного положения.

Авторы публикации ссылаются на украинские телеграм-каналы, в которых также опровергается версия удара по станции ТО. Отмечается, что повреждение получила железнодорожная инфраструктура и «Днепротяжмаш».

Также приводится информация, согласно которой сервис вовсе не работает: во-первых, 28 июня на Украине выходной день, а во-вторых, последние отзывы на сервис в 2ГИС и на Google датируются мартом.

Кроме того, новости об атаке не сопровождаются ни фото, ни видео ликвидации пожара и разбора завалов в автосервисе — даже спустя три часа после удара. «По примеру Кременчуга заметно, что если бы жертвы были, первые кадры появились бы уже спустя несколько минут», — сообщили авторы публикации.