28 июня 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что государства - члены Большой семерки (G7) призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы РФ прекратила спецоперацию на Украине.

Оксана Переможенко, , 21:51 — REGNUM Государства — члены Большой семерки (G7) призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы РФ прекратила спецоперацию на Украине. Об этом говорится в опубликованном 28 июня в заявлении объединения по итогам саммита.

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«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она… немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины», — приводит заявление ИА Красная Весна.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что страны G7 Китаю не указ.

«Китай никому ничего не должен», — отреагировала Aleksandra.

«Они договорятся, и Китай окажет давление на Тайвань. И у Запада личико треснет на две стороны отмахиваться», — пишет Пелагея.

«Китай бежит, роняя тапочки, оказывать давление», — иронизирует Виола.

«Вы должны помочь нам уничтожить вашего друга, чтобы мы могли целиком сконцентрироваться на борьбе с вами (Записки сумасшедшего)», — описал ситуацию Vladimir.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Всё меняется, но только не их колонизаторское мышление», — пишет Елена.

«Да-да, только шнурки погладят», — смеется Elena.

«А если нет, то что?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«После начала боевых действий на Тайване Россия должна будет оказать давление на Китай», — шутит Торэн.

«Они еще не поняли, прошли ихние времена указывать, кто и что в мире должен делать/не делать… Пусть шавкам своим указывают — прибалтикам всяким, Зеленскому, Европе и прочим…» — написал Dmitry 755.

«Всё, что Китай должен, он давно всем простил», — отметила «Одесская Ведьма».

«Они не знают Китай, неужели у них нет советников по Китаю, чтобы по менталитету подсказали, как лучше фразы выстраивать в китайском духе? Ну не любит Китай слово «должен», ну то есть когда ему указывают», — добавил один из комментирующих.

«Коммунистическому Китаю это мнение буржуев неинтересно», — отреагировал Александр Т.

«Китай должен вернуть себе Тайвань», — написал Михаил.

«Да им лишь бы брякнуть что-нибудь, типа справились, долг свой исполнили», — добавила Татьяна.

«И эти идиоты ещё пытаются руководить странами?..» — не выдержал Андрей.