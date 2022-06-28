Оксана Переможенко, 28 июня 2022, 21:51 — REGNUM Государства — члены Большой семерки (G7) призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы РФ прекратила спецоперацию на Украине. Об этом говорится в опубликованном 28 июня в заявлении объединения по итогам саммита.
«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она… немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины», — приводит заявление ИА Красная Весна.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что страны G7 Китаю не указ.
«Китай никому ничего не должен», — отреагировала Aleksandra.
«Они договорятся, и Китай окажет давление на Тайвань. И у Запада личико треснет на две стороны отмахиваться», — пишет Пелагея.
«Китай бежит, роняя тапочки, оказывать давление», — иронизирует Виола.
«Вы должны помочь нам уничтожить вашего друга, чтобы мы могли целиком сконцентрироваться на борьбе с вами (Записки сумасшедшего)», — описал ситуацию Vladimir.
«Всё меняется, но только не их колонизаторское мышление», — пишет Елена.
«Да-да, только шнурки погладят», — смеется Elena.
«А если нет, то что?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.
«После начала боевых действий на Тайване Россия должна будет оказать давление на Китай», — шутит Торэн.
«Они еще не поняли, прошли ихние времена указывать, кто и что в мире должен делать/не делать… Пусть шавкам своим указывают — прибалтикам всяким, Зеленскому, Европе и прочим…» — написал Dmitry 755.
«Всё, что Китай должен, он давно всем простил», — отметила «Одесская Ведьма».
«Они не знают Китай, неужели у них нет советников по Китаю, чтобы по менталитету подсказали, как лучше фразы выстраивать в китайском духе? Ну не любит Китай слово «должен», ну то есть когда ему указывают», — добавил один из комментирующих.
«Коммунистическому Китаю это мнение буржуев неинтересно», — отреагировал Александр Т.
«Китай должен вернуть себе Тайвань», — написал Михаил.
«Да им лишь бы брякнуть что-нибудь, типа справились, долг свой исполнили», — добавила Татьяна.
«И эти идиоты ещё пытаются руководить странами?..» — не выдержал Андрей.