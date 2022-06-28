Лисичанск, ЛНР, , 21:30 — REGNUM В некоторых районах Лисичанска остаётся до 1500 украинских неонацистов, сообщает 28 июня Телеграм-канал Wargonzo со ссылкой на участников военной операции.

Котёл Александр Погожев © ИА REGNUM

Они отмечают, что отдельные группы украинских боевиков пытаются уйти из окружённого города, но в ходе таких попыток попадают на свои же минные поля или под огневое воздействие российских войск и Народной милиции ЛНР.

Напомним, автотрассы, ведущие из Лисичанска, находятся под огневым контролем российских войск. В самом городе идут бои по уничтожению украинских боевиков.

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