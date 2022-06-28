Лисичанск, ЛНР, 28 июня, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В некоторых районах Лисичанска остаётся до 1500 украинских неонацистов, сообщает 28 июня телеграм-канал Wargonzo со ссылкой на участников военной операции.

Александр Погожев ИА REGNUM Котёл

Они отмечают, что отдельные группы украинских боевиков пытаются уйти из окружённого города, но в ходе таких попыток попадают на свои же минные поля или под огневое воздействие российских войск и Народной милиции ЛНР.

Напомним, автотрассы, ведущие из Лисичанска, находятся под огневым контролем российских войск. В самом городе идут бои по уничтожению украинских боевиков.