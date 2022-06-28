28 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о том, что министр финансов Кипра отказал США в их требовании запретить судам под кипрским флагом перевозку российской нефти в третьи страны.

Елизавета Коробова, , 22:01 — REGNUM Информация, согласно которой министр финансов Кипра Константинос Петридес в разговоре с коллегой из США Джанет Йеллен не поддержал требование Вашингтона запретить судам под кипрским флагом перевозку российской нефти в третьи страны, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг Кипра Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Константинос Петридис. (сс) Under Secretary to the President of Cyprus

«Ну им это однозначно экономически невыгодно, много могут потерять. Вот и не поддерживают эту меру», — считает Ангелина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Кипру будут очень дорого стоить санкции против России.

«А на фига им терять свои деньги? Понятно, что Кипр не будет плясать под дудку США, если ему это не выгодно», — пишет Александр Я.

«Конечно, что Кипр это не поддержал, потому что в отличие от Европы и Америки понимает, к чему приведет эмбарго или запрет на перевоз российской нефти для маленькой страны», — отмечает Алла А.

Некоторые комментаторы отмечают, что нейтральное положение Кипра к происходящим в мире событиям позволяют этому государству длить своё существование.

«Так Кипр не выживет, если потеряет экспорт и перевозки по третьим странам. Это как залог существования экономики этого государства», — поделился своим мнением Цезарь Б.

«Еще бы! Ведь Кипру самому невыгодно, чтобы их экономическая ситуация стала ещё хуже, чем она есть сейчас. Их однажды Запад уже кинул, отдав на съедение туркам. Доверия теперь ноль», — написала Вера П.

Часть людей полагает, что участие Кипра в антироссийской кампании США откладывается — Америка впервые получила серьёзный отпор со стороны европейского государства.

«Ну и правильно сделали. Тот случай, когда не хотят по вине Байдена остаться без экономики», — отмечает Ева А.

«Кипр умеет считать деньги, а вот Европа совсем уже отупела. Их Байден в пропасть ведёт, а они и радостно в неё сигают, ломая ноги. А США потирают ручки», — указывает Виталий Ч.

«Решение правильное. Потому что это по факту не выгодно ни одной из сторон этой договоренности, кроме США, у которых амбиции из зада прут», — подметила Маша В.

Ряд пользователей указывает на то, что примеру Кипра могут последовать и другие государства, экономики которых и так терпят большие издержки в связи с антироссийскими санкциями.

«Маленький Кипр отвесил смачный пинок в «междупопье» США и Украины!» — радуется Александр К.

«Настало время европейским странам определяться и отстаивать свои национальные интересы», — считает Оля П.

«Теперь и другие страны, посмотрев на пример Кипра, наберутся смелости и скажут: «Нет американскому гегемону», — уверен Михаил Т.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто уверены, что в будущем заинтересованные страны будут искать пути обхода санкций против России, сохраняя свою экономику и поддерживая российскую.

«Потихонечку все страны одумаются и найдут способ сотрудничать с Россией в обход санкций», — убеждена Ольша Л.

Напомним, 27 июня агентство Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому министр финансов Кипра Константинос Петридес в разговоре с коллегой из США Джанет Йеллен не поддержал требование Вашингтона запретить судам под кипрским флагом перевозку российской нефти в третьи страны.