28 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:48 — REGNUM Президент США Джо Байден и другие лидеры «Большой восьмерки» обсуждают «агрессивный», однако доселе не опробованный план по снижению цен на российскую нефть на мировых рынках. Вливая миллиарды в военную машину киевского режима, Вашингтон также задался целью ограничить доходы, которые получает Россия на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Цель здесь такова — уморить Россию, уморить Путина, лишить его главного источника денег и заставить снизить цену на российскую нефть», — рассказал представитель администрации Байдена в интервью для The Washington Post.

Джо Байден (сс) D. Myles Cullen. defense.gov

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Значит, мы можем ограничить цены на российскую нефть, но не на американскую?» — удивляется @OneGuyOpinion42.

«Байден пытается исправить всё, кроме проблем своей собственной страны», — негодует @BigFactzs.

«Тем не менее Байден по-прежнему ограничивает добычу нефти в США», — пишет @RealtiredinFl.

«Почему бы ему не ограничить цены на наш бензин? Никсон в свое время сделал это», — вспоминает @btruelsen3.

«Байден, Трюдо и лидер ЕС Урсула имеют послужной список неудач. Смотрите, как они проиграют снова…», — пишет @IANROD2000.

«Давайте посмотрим, что произойдет, когда Путин перестанет продавать нам нефть и просто отдаст ее Китаю?» — предлагает @KAHerrman.

«Байден мог бы просто увеличить внутреннюю добычу нефти», — отмечает @Lobear_Bro.

«Байден, ограничьте прибыль корпораций. Война — это просто хорошее оправдание для завышения цен. Нефтяные компании получают рекордные прибыли. Цены так выросли не из-за российских олигархов. Это наши собственные американские олигархи», — подчеркивает @yamichi.

«В эти неспокойные времена в США нужно увеличить добычу нефти. Построить трубопровод. #Снизить цену на нефть. Защита климата — это для другого дня, так как мы в этом уже опоздали», — размышляет @Flashfox.

Добыча нефти LikeZZnet LikeZZnet

«Байден и его советники, что за команда! Они договорились сами с собой и убедили себя, что санкции возымеют эффект. Теперь вот еще одна плохая идея их авторства», — осуждает Elko Man.

Напомним, что 11 июля средняя стоимость одного галлона (3,785 л) бензина в США превысила $5 и установила новый исторический рекорд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что интересам самих Соединенных Штатов не отвечает отсутствие у них контактов с Россией по проблемам стратегической стабильности после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), и потому Москва призывает Вашингтон уже сейчас начать обсуждение этого вопроса.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия предлагает США начинать обсуждение договора на смену СНВ — Антонов