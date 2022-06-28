Ясиноватая, ДНР, , 21:22 — REGNUM Украинские вооружённые формирования вечером 28 июня обстреляли ракетами город Ясиноватая (ДНР), сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Обстрел ВСУ устроили в 20:10 мск: со стороны населённого пункта Авдеевка они выпустили по городу десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Ранее, в 19:45 мск, из Авдеевки украинские боевики обстреляли Ясиноватую из артиллерии, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.

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