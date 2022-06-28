Вашингтон, 28 июня, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Североатлантический альянс представляет угрозу позициям США и их союзников, заявил 28 июня президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Трансляцию переговоров осуществляло агентство Reuters.

«Дело в том, что альянс угрожает нашим совместным позициям», — произнес Байден.

Почти сразу президент США исправил свою оговорку, заявив, что хотел сказать о борьбе НАТО «против угроз с Востока и испытаний с Юга».

Напомним, президент США Байден регулярно делает публичные оговорки, путая страны, фамилии, должности и термины.