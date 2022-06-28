Хельсинки, , 21:13 — REGNUM Отношения с Россией можно было бы восстановить, но на это потребуется масса времени, заявил 28 июня финский президент Саули Ниинистё в интервью ВВС.

Саули Ниинистё и Владимир Путин Kremlin.ru

Саули Ниинистё «На это понадобится время. Предполагаю, что десятилетия».

Глава республики подразумевает восстановление отношений с России не только со стороны Финляндии, но и Европейского союза.

Напомним, Финляндия, «переживая» за Украину, поучаствовала в антироссийских санкциях. Кроме того, руководство страны решило ввести её в НАТО — стратегического противника России.

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