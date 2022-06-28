Сыктывкар, 28 июня, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Коми Владимир Косов и Андрей Климушев во время своего отпуска отправятся в Донбасс для оказания помощи местному населению, сообщает правительство республики Коми.

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«Такой выбор неслучаен: Владимир Косов — врач высшей квалификационной категории, Андрей Климушев — опытный фельдшер скорой медпомощи», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, республика Коми и городом Ровеньки Луганской Народной Республики заключили соглашение о сотрудничестве.