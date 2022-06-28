Тирана, , 21:15 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1537 человек выявили 550 новых случаев заражения коронавирусом. В стране выздоровели ещё 210 пациентов. Об этом сообщило вечером 28 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Флаг Албании и Георгий Кастриоти на коне, Тирана Andreas Lehner

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 279 717 случаев заражения коронавирусом, 274 054 человека излечились, скончались 3499 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся 19 пациентов. За выходные это число удвоилось. Днем ранее впервые за 3,5 месяца в стране зарегистрирован был летальный исход COVID-19, еще один человек скончался 28 июня.

На сегодняшний день в стране насчитывается 2164 активных случая заражения, за полторы недели это число возросло вчетверо. При этом 1602 выявленных случая приходятся на Тирану.

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