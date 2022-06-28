София, , 21:01 — REGNUM Высылка из Болгарии 70 российских дипломатов является «мерой, обусловленной сегодняшними реалиями». Об этом 28 июня в Софии заявил бывший болгарский премьер-министр Кирил Петков, передает софийский информационный портал News. bg.

Кирилл Петков Mi.government.bg

По словам Петкова, указанные сотрудники дипмиссии РФ «вели нехарактерную для посольской службы деятельность, а, значит, должны уехать». «Мы ничего не имеем против русского народа, но не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», – отметил экс-премьер.

Заявление Петкова было широко растиражировано болгарскими СМИ, несмотря на то, что в данный момент он не обладает соответствующими полномочиями для комментариев от имени государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о намерении официальной Софии выслать из Болгарии 70 сотрудников посольства и консульских службы Российской Федерации. По предварительным данным, болгарские власти обвинили их в «шпионаже».

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