София, 28 июня, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Высылка из Болгарии 70 российских дипломатов является «мерой, обусловленной сегодняшними реалиями». Об этом 28 июня в Софии заявил бывший болгарский премьер-министр Кирил Петков, передает софийский информационный портал News. bg.

Mi.government.bg Кирилл Петков

По словам Петкова, указанные сотрудники дипмиссии РФ «вели нехарактерную для посольской службы деятельность, а значит, должны уехать». «Мы ничего не имеем против русского народа, но не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», — отметил экс-премьер.

Заявление Петкова было широко растиражировано болгарскими СМИ, несмотря на то, что в данный момент он не обладает соответствующими полномочиями для комментариев от имени государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о намерении официальной Софии выслать из Болгарии 70 сотрудников посольства и консульской службы Российской Федерации. По предварительным данным, болгарские власти обвинили их в «шпионаже».

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