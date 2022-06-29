Москва, 29 июня, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Санкционное давление на Россию вызвало нехватку иностранных запчастей и комплектующих для оборудования. Как одна из крупнейших электросетевых компаний мира — группа компаний «Россети» — справляется с новыми вызовами, разбирается с нарушениями цепочек поставок и работает в условиях импортозамещения, рассказал генеральный директор холдинга Андрей Рюмин.

Пресс-служба группы компаний «Россети» «Россети» создали резерв импортных комплектующих

«Проблем с надежностью не будет»

В «Россетях» еще несколько лет назад лет назад начали целенаправленно прорабатывать вопрос импортозамещения. По словам Андрея Рюмина, благодаря этому сегодня за рубежом закупается меньше 10% нового оборудования.

— На конец прошлого года мы оцениваем долю иностранного оборудования в новых закупках примерно в 10%, и в первую очередь это высоковольтное оборудование. Понятно, что мы бы хотели, чтобы оно быстрее было замещено российскими аналогами, но моментально это не произойдет. Кроме того, у отечественных поставщиков есть риски, связанные с поставками импортных комплектующих.

В целом большой процент устройств, применяемых в сетях, был импортным, и объем зарубежного оборудования, установленного на объектах ранее, гораздо больше 10%, — отметил Андрей Рюмин. — То есть у нас большое количество продукции Siemens, ABB, General Electric и так далее. Для ее обслуживания создан резерв комплектующих, и мы уверены, что в течение двух лет никаких проблем с надежностью не будет. Это не значит, что сейчас запас есть, а ровно через два года он закончится. Мы будем его, конечно, поддерживать.

При этом нельзя ожидать, что импортное оборудование удастся моментально заменить российскими аналогами — на это потребуется время. Кроме того, поставки зарубежных комплектующих несут риски для отечественных поставщиков. По словам Андрея Рюмина, у «Россетей» есть несколько решений, как выйти из этой ситуации.

— Наша компания, где может, меняет технические решения и перепроектирует объект, чтобы можно было применить российское оборудование, — объяснил он. — В этом случае у отечественных производителей появляется запас в несколько лет. Второе направление — искать оборудование в дружественных странах. Сейчас наши производители ведут переговоры с китайскими и другими зарубежными компаниями о совместной работе, чтобы вся номенклатура необходимой продукции была доступна.

Пресс-служба группы компаний «Россети» Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин

«Хотелось бы больше отечественного»

Генеральный директор «Россетей» рассказал также о наработках в области альтернативных источников импорта. При строительстве объектов холдинг формирует технические требования к оборудованию. И если у подрядчика нет российских аналогов, он поставляет подходящие позиции из другой страны. Например, китайское и корейское оборудование исправно работает на объектах «Россетей» и не уступает по качеству.

— У нас нет позиции, что западное — это плохо, — подчеркнул Андрей Рюмин. — Есть инвестиционная программа, которую мы должны выполнять. Если, например, иностранный производитель перестает поставлять запчасти, то нам нужна альтернатива, которую мы ищем. Отечественных производителей мы точно так же аттестовываем.

По словам Андрея Рюмина, в России объем заказов определенного оборудования иногда настолько мал, что его нерентабельно производить. А наладить производство можно только при условии целевых государственных инвестиций. Есть сектора, где практически нет отечественного. Например, системы связи, микроэлектроника.

— Эта проблема действительно серьезная, и она как раз касается микроэлектроники в первую очередь, — рассказал гендиректор «Россетей». — Например, есть производители вторичных систем, которые нас уведомляют о сдвигах сроков поставок из-за отсутствия комплектующих, в том числе чипов. В таких сферах хотелось бы больше отечественного.

Кроме того, есть и другие группы оборудования с «иностранной» начинкой. Чтобы избавиться от зависимости от зарубежных комплектующих, «Россети» ужесточают требования и завершают разработку корпоративного стандарта по уровню локализации оборудования. Например, в группе компаний используют в основном отечественные системы управления, но встречаются и зарубежные. Чтобы повысить эффективность, в компании работают над созданием общей интеграционной платформы — РС-20. Пилотные проекты с этой платформой уже есть.

— Модель электрической сети создана для всех ДЗО [дочерних и зависимых обществ. — прим. ред.], — отмечает Андрей Рюмин. — В компании «Россети Янтарь» мы ближе всего к созданию полноценной цифровой модели предприятия. То есть «оцифрована» не только сеть, но и ключевые бизнес-процессы. Необходимо несколько лет, чтобы внедрить РС-20 во всей группе с полным функционалом.