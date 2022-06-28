Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Известная актриса Дакота Джонсон высказалась о съёмках в трилогии «Пятьдесят оттенков серого». Об этом сообщил портал IndieWire 28 июня.

Дакота Джонсон Скриншот с YouTube

«Это был просто дурдом. У нас на площадке было множество разногласий. Я никогда не могла говорить об этом вслух, потому что нам нужно было ещё продвигать эти фильмы — и в итоге я горжусь тем, что мы сделали. Но это было невероятно сложно», — призналась актриса. В то же время Джонсон отметила, что не жалеет о своём опыте работы в этом проекте.

Напомним, Дакота Джонсон начала карьеру в кино в конце 1990-х годов, однако первая крупная слава пришла к ней после роли Анастейши Стил в трилогии «Пятьдесят оттенков серого». За съёмки в этой серии фильмов актриса получила премию «People’s Choice Awards» и номинацию на премию BAFTA.

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