Эдинбург, Великобритания, , 20:41 — REGNUM Шотландские СМИ опубликовали внешний вид бюллетеня голосования на будущем референдуме по независимости от Британии.

За свободу Шотландии! Цитата из к/ф «Храброе сердце». реж Мэл Гибсон. 1995. США

Образец опубликован 28 июня.

Бюллетень содержит в себе лишь один вопрос и два варианта ответа — «да» и «нет».

По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, формулировка вопроса должна быть такой же, как и в 2014 году: «Должна ли Шотландия быть независимой страной?».

Напомним, в Эдинбурге запланировали провести референдум о независимости от Британии 19 октября 2023 года.

Как сообщало, 28 июня кабмин Шотландии официально уведомил премьер-министра Британии Джонсона о намерении провести референдум.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон заявил, что изучит письмо властей Шотландии о независимости