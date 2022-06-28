Эдинбург, Великобритания, 28 июня 2022, 20:41 — REGNUM Шотландские СМИ опубликовали внешний вид бюллетеня голосования на будущем референдуме по независимости от Британии.
Образец опубликован 28 июня.
Бюллетень содержит в себе лишь один вопрос и два варианта ответа — «да» и «нет».
По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, формулировка вопроса должна быть такой же, как и в 2014 году: «Должна ли Шотландия быть независимой страной?».
Напомним, в Эдинбурге запланировали провести референдум о независимости от Британии 19 октября 2023 года.
Как сообщало, 28 июня кабмин Шотландии официально уведомил премьер-министра Британии Джонсона о намерении провести референдум.
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